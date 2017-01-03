СМИ: установлена личность подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле

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Полиция Турции установила личность подозреваемого в совершении теракта в стамбульском ночном клубе в новогоднюю ночь. Предполагается, что нападавшим является 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов. Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.

В это лицо вглядываются миллионы. Полицейские, журналисты, простые жители Стамбула. Все теперь пытаются в толпе прохожих вычислить хладнокровного убийцу. Кто на видео, неизвестно. Когда оно снято, тоже непонятно. Узнаваем фон - новогодние палатки на площади Таксим. Некоторые турецкие СМИ сообщили, что таким селфи-роликом отметился стамбульский стрелок. Если сопоставить кадры с опубликованным ранее фотороботом террориста, можно сделать вывод: действительно похож. Но где же найти этого человека, не знает никто.

Ночная спецоперация силовиков к успеху не привела. Спецназ оцепил целый квартал, дороги перекрыли бронированные автомобили, в небе кружил вертолет. По наводке информатора в одном из зданий, якобы, скрывался преступник. Однако этот след оказался ложным. У полиции по-прежнему ровным счетом ничего. Ни имени, ни возможных контактов убийцы. Основной остается версия, что это 25-летний выходец из Средней Азии, прошедший военную подготовку в лагерях исламистов. Ответственность за теракт взяла запрещенная во многих странах, в том числе и в России, группировка ИГИЛ. У клуба "Рейна" продолжают дежурить полицейские. Окна завешены черным брезентом. В здание никого не пускают, ко входу неравнодушные несут цветы и траурные свечи.

Трагедия в новогоднюю ночь унесла жизни 39 человек. В том числе в списке погибших одна россиянка. 69 раненых были доставлены в больницы Стамбула. Часть из них, чье здоровье вне опасности, начали перевозить в стационары по месту жительства. Так, первый спецборт прибыл в Бейрут. Новый год в Стамбуле решили встретить несколько граждан Ливана. В роковую ночь они отправились именно в этот клуб. Некоторые погибли. В аэропорту рейс встречали родственники пострадавших.

Поиск стамбульского стрелка продолжается. Новая порция подробностей расследования от турецких СМИ - обнаружены отпечатки пальцев предполагаемого преступника.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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