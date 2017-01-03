Путин поручил проверить практику изъятия детей из семей в России

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Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря 2016 года. В частности, Министерству труда и социальной защиты, Общественной палате РФ и уполномоченному по правам ребенка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин дал ряд поручений по итогам большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря 2016 года, передает "Интерфакс".

"В частности, Министерству труда и социальной защиты, Общественной палате РФ и уполномоченному по правам ребенка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью", - пояснили в пресс-службе.

Во время пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин выступил против "перекошенных стандартов ювенальной юстиции". По словам главы государства, недопустимое вмешательство в семью недопустимо. В том же время Путин подчеркнул, что и детей лучше не наказывать.

"Детей лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции - не родителям, ни соседям. Дети зависят от взрослых полностью, самая зависимая часть общества в любой стране. Существует много других способов воспитания, без всяких шлепков", - отметил президент.

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