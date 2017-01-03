В Хабаровском крае при запуске фейерверка погиб мужчина

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Житель Хабаровского края погиб во время запуска фейерверка. Вместе с друзьями ночью 1 января он запускал фейерверк на улице в селе Георгиевка.

Ночью 1 января 2017 года в селе Георгиевка в Хабаровском крае во время запуска фейерверка погиб 29-летний мужчина, передает "Интерфакс".

Следственные органы выяснили, что пиротехническое изделие было рассчитано на десять выстрелов, а произошло только девять. Мужчина решил выяснить причины неполадки и "направил пиротехническое изделие себе в лицо. Произошел еще один выстрел, заряд попал мужчине в глаз, причинив смертельное ранение.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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