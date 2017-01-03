Губернатор Кемеровской области пожаловался Медведеву на рост цен на бензин

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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил премьер-министр России Дмитрия Медведева остановить рост цен на бензин.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой остановить резкий рост цен на бензин в регионе. С 1 января 2017 года в Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина - в среднем на 20 копеек за литр, передает ТАСС.

"Аман Тулеев обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой остановить резкий рост цен на бензин. С 1 января в регионах Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина - в среднем на 20 копеек за литр. В Кузбассе она составляет порядка 34 рублей", - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

По данным администрации Кемеровской области, стоимость самой популярной марки бензина АИ-92 за прошлый год выросла на 1,8 рубля, причем она повышалась за 2016-й год пять раз. Причину роста цен и механизм ценообразования компании-монополисты населению не объясняют, добавили в пресс-службе.

В июне 2016 года Тулеев также обращался к Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться с ростом цен на бензин.

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