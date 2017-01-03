В Стамбуле по делу о теракте в ночном клубе задержали двух иностранцев

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Полиция Турции задержала в аэропорту Стамбула двух иностранцев, предположительно причастных к теракту в новогоднюю ночь. Неизвестно, гражданами какой страны являются задержанные. Между тем, данные о причастности к атаке в Стамбуле гражданина Киргизии не подтвердились.

В аэропорту Ататюрк в Стамбуле сотрудники полиции задержали двух иностранных граждан. Они подозреваются в совершении теракта в ночном клубе Reina, произошедшего в новогоднюю ночь. При этом имена и национальность подозреваемых не уточняются, передает "Интерфакс".

Между тем, данные о причастности к атаке в Стамбуле гражданина Киргизии не подтвердились. В киргизском Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) заявили, что Лакхе Машрапов, фотография паспорта которого была распространена в турецких СМИ, не имеет отношения к террористическому акту в стамбульском клубе.

"Гражданин республики Лакхе Машрапов был допрошен по прибытии в Кыргызстан. Доказательств его причастности к теракту нет. Он был отпущен после допроса, но проверка продолжается", - сообщил официальный представитель ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов.

В результате вооруженного нападения на ночной клуб в новогоднюю ночь погибли 39 человек, около 70 получили ранения. Среди жертв трагедии – россиянка, 28-летняя Нурана Гасанова.

Ответственность за стамбульский теракт взяла на себя запрещённая в России организация "Исламское государство".

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