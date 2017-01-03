Помощница Трампа анонсировала дату его первой пресс-конференции

Теги: В мире сша президент трамп пресс-конференция

Ближайшая помощница избранного президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй рассказала, когда состоится его первая после избрания большая пресс-конференция. По ее словам, мероприятие запланировано на 11 января.

Первая большая пресс-конференция Дональда Трампа после его избрания президентом США намечена на 11 января. Об этом сообщила ближайшая помощница избранного главы государства Келлиэнн Конуэй, передает ТАСС.

"Я знаю, что пока план таков. Таким образом, это (пресс-конференция) будет на следующей неделе", - рассказала Конуэй телеканалу CNN.

На просьбу указать более точные сроки она подтвердила намерение провести пресс-конференцию 11 января. "Первоначально, насколько я знаю, она была отложена до 11 января. Если юристы и должностные лица по нормативно-правовому надзору сочтут, что мы готовы, то мы будем придерживаться этой даты. В действительности все зависит только от них", - уточнила Конуэй.