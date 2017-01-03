Посол Великобритании в ЕС неожиданно подал в отставку

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Британский представитель в Европейском Союзе Айвен Роджерс неожиданно объявил о своей отставке. Это произошло за несколько месяцев до того, как страна начнет официальные переговоры с ЕС по выходу из блока.

Посол Великобритании в ЕС Айвэн Роджерс подал в отставку, которая стала полной неожиданностью для общественности. 56-летний Роджерс причину своего решения пока не объяснил, передает ТАСС.

Не позднее 31 марта правительство Великлбритании должно ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора, которая запускает двухлетнюю процедуру выхода из ЕС, и приступить к переговорам с Брюсселем об условиях Brexit.