В Калининграде самолет при посадке выкатился за пределы ВПП

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Следственный комитет выясняет причины авиапроисшествия в Калининграде. В аэропорту "Храброво" после приземления пассажирский аэробус, прибывший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 174 человека, некоторые обратились за медицинской помощью с незначительными травмами.

Пассажирский Airbus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда, передает "Интерфакс".

На кадрах, которые опубликовали те, кто летел этим рейсом, видно, что передняя стойка шасси у самолета сломана и он лежит, упираясь носом в землю. Как говорят очевидцы, во время посадки самолет два раза сильно тряхнуло, а в салоне появился дым. Людей эвакуировали с помощью надувных трапов. Всего на борту находились 174 человека, некоторые обратились за медицинской помощью с незначительными травмами.

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