Спецслужбы США отложили спецбрифинг по России до 6 января

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Спецбрифинг по России для Дональда Трампа по поводу кибератак, в которых действующая администрация обвиняет Россию, был отложен представителями спецслужб страны до 6 января.

До 6 января отложен брифинг спецслужб по ситуации с выборами в США и якобы имевшему место вмешательству в них со стороны России. Об этом на своей странице в Twitter написал избранный президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Брифинг "разведки" о так называемой "российской хакерской деятельности" отложен до пятницы, возможно, нужно больше времени для того, чтобы завести дело. Очень странно!", - указал Трамп в сообщении.

29 декабря власти США ввели санкции против ряда граждан и организаций России, в том числе против Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного управления Генштаба ВС РФ. Также в течение 72 часов из Соединенных Штатов были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Вашингтон заявил, что сделал данные шаги в связи с хакерскими атаками на американские политические организации, в которых обвинил Россию.

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