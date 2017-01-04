Установлена личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле

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Власти Турции установили личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление главы МИД Мевлюта Чавушоглу. Имя террориста и другие данные о нем пока не раскрываются.

Личность совершившего теракт в ночном клубе в Стамбуле уже установлена. Об этом пишут турецкие СМИ со ссылкой на заявление главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу, передает "Интерфакс".

Имя террориста и другие данные о нем пока не раскрываются.

Между тем, в Турции задержаны ещё пять человек по подозрению в причастности к теракту в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь. По предварительным данным, все они являются членами группировки ИГИЛ.

Ранее в полицию были доставлены 16 человек. Двух из них сняли с рейсов накануне в аэропорту Ататюрка. Известно, что оба - иностранцы. Но имена и другая информация в интересах следствия не раскрывается. При этом турецкие СМИ отмечают, что среди них точно нет исполнителя атаки. В интернете появилось фото паспорта 28-летнего гражданина из Киргизии. Поначалу он тоже попал под подозрение. В итоге выяснилось, что мужчина приехал в Стамбул только 1 января, то есть уже после теракта. А на 3-е взял билет домой, где уже рассказал киргизским оперативникам, как все было.

"Я приехал в аэропорт Стамбула и собирался лететь в Бишкек. За 10 минут до вылета пришли полицейские и сняли меня с самолета. Допрашивали час, из-за этого самолет задержали. Мне объяснили, что допрашивают в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на подозреваемого. Потом извинились и посадили меня в самолет", - рассказал гражданин Киргизии.

В Стамбуле рядом с местом трагедии прошел марш мира в память о погибших в новогоднюю ночь. Люди приносили цветы и записки к ночному клубу. Вспоминали жертв нападения и в других турецких городах. По данным предварительного расследования, террорист знал о существовании всех выходов из клуба, включая служебные, пройти через которые может только персонал.

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