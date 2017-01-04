Сотрудники МЧС потушили крупный пожар на складе в Москве

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Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в Южном Бутово. Огонь успел распространиться на площади в тысячу квадратных метров.

В московском районе Южное Бутово тушили крупный пожар на складе товаров народного потребления, сообщили в региональном МЧС.

Пламя в одноэтажном железобетонном здании на Варшавском шоссе вспыхнуло в половине шестого утра. Через девять минут спасатели уже прибыли на место происшествия. Всего было задействовано 40 расчетов, специальная техника. Однако огонь успел распространиться на площади в тысячу квадратных метров. Работу сотрудникам МЧС осложняло то, что рядом не было источников воды, в связи с этим пришлось по железной дороге подогнать пожарный поезд. На месте был развернут оперативный штаб по ликвидации пожара, передает "ТВ Центр".

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Однако известно, что в октябре прошлого года администрация склада уже была оштрафована за неудовлетворительное противопожарное состояние здания. А также за незаконную перепланировку внутри помещения.

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