Британский журналист рассказал об истинной причине крушения "Титаника"

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Сильное возгорание внутри топливного хранилища могло стать главной причиной крушения "Титаника". Об этом заявил британский журналист Шенан Молони, изучавший историю и снимки парохода на протяжении тридцати лет.

Британский журналист Шенан Молони выдвинул новую версию причины крушения трансатлантического парохода "Титаник" в апреле 1912 года. По его мнению, трагедия произошла из-за возгорания в топливном хранилище лайнера, пишет издание Independent.

Молони в течение 30 лет проводил научно-исторические изыскания, пытаясь выяснить, что на самом деле произошло с пароходом. После изучения фотографий корабля, сделанных перед отплытием в судоверфи Белфаста, он заметил черные пятна длиной примерно девять метров. Журналист сделал вывод, что это может говорить о повреждении, которое имелось у "Титаника" еще до того, как он ушел в плавание. Эти выводы, как пишет Independent, подтвердили эксперты. По их данным, возникновения данных следов может быть следствием возгорания в одном из хранилищ топлива возле бойлерной.

С их точки зрения, несколько недель на судне мог продолжаться пожар, команда старалась потушить пламя, но усилий 12 человек оказалось недостаточно.

Молони сделал вывод о том, что в результате пожара обшивка лайнера сильно нагрелась, стала слишком уязвимой, и при столкновении с айсбергом корпус не выдержал, образовалась крупная пробоина.

Следовательно, гибель "Титаника" в большей степени вызвана пожаром и преступной халатностью, резюмирует журналист, передает ТАСС.

"Титаник" затонул в апреле 1912 года во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом. В результате катастрофы погибли, по разным данным, от 1495 до 1635 человек, более 700 удалось спастись.

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