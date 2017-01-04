В массовом ДТП на МКАД пострадали десятки автомобилей

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Массовое ДТП произошло в среду на южной стороне МКАД в Москве. Пострадали порядка 20 автомобилей.

На южной стороне МКАД в среду в Москве произошло массовое ДТП. Причиной стало сильное обледенение дороги, передает Life.

ДТП случилось около 10 часов утра на внешней стороне МКАД между Каширским и Варшавским шоссе.

По словам очевидцев, на участке трассы столкнулось порядка 20 автомобилей.

Из-за аварии движение по внешней стороне МКАД в районе Каширского шоссе сильно затруднено.

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