В массовом ДТП на МКАД пострадали десятки автомобилей
Теги: ДТП мкад автомобиль москва
Массовое ДТП произошло в среду на южной стороне МКАД в Москве. Пострадали порядка 20 автомобилей.
На южной стороне МКАД в среду в Москве произошло массовое ДТП. Причиной стало сильное обледенение дороги, передает Life.
ДТП случилось около 10 часов утра на внешней стороне МКАД между Каширским и Варшавским шоссе.
По словам очевидцев, на участке трассы столкнулось порядка 20 автомобилей.
Из-за аварии движение по внешней стороне МКАД в районе Каширского шоссе сильно затруднено.
Читайте также:
В ДТП на Киевском шоссе один человек погиб, двое пострадали
За 10 лет общее количество ДТП в Москве снизилось