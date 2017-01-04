В аэропортах Москвы отменены 23 рейса

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В Московских аэропортах 3 января отменены 23 рейса, 18 задержано. Причины отмены не называются.

В среду в столичных аэропортах отменены 23 рейса, 18 задержано, передает "Интерфакс".

Согласно данным на 11:20 по Москве, в аэропорту "Шереметьево" 11 рейсов числятся задержанными, 12 - отмененными. В "Домодедово" 7 рейсов задержано, 11 отменены. Во "Внуково" и "Жуковском" отмененных и задержанных рейсов нет.

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