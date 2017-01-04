Переговоры по Сирии в Астане состоятся 23 января
Теги: сирия турция Сирийский конфликт переговоры
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января. Для обсуждения деталей готовящейся встречи Турцию 9-10 января посетят российские официальные лица.
Переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января. Об это заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает "Интерфакс".
Министр уточнил, что для обсуждения деталей готовящейся встречи Турцию 9-10 января посетят российские официальные лица.
Ранее МИД Казахстана подтвердил готовность предоставить в Астане площадку для межсирийских переговоров.
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