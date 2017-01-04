12:23, 04 января 2017

Переговоры по Сирии в Астане состоятся 23 января‍

Теги:  сирия  турция  Сирийский конфликт  переговоры

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января. Для обсуждения деталей готовящейся встречи Турцию 9-10 января посетят российские официальные лица.

Переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января. Об это заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает "Интерфакс".

Министр уточнил, что для обсуждения деталей готовящейся встречи Турцию 9-10 января посетят российские официальные лица.

Ранее МИД Казахстана подтвердил готовность предоставить в Астане площадку для межсирийских переговоров.

 

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