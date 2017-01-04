Экс-тренер российских биатлонисток призвал отстранить сборную России от Олимпиады-2018

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В случае, если подтвердятся факты о допинг-системе в российском спорте, приведенные в докладе Ричарда Макларена, вся российская сборная должна быть отстранена от зимних Олимпийских игр-2018 в Южной Корее. Об этом заявил бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер.

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году следует отстранить всю российскую сборную. По его словам, это необходимо сделать в случае, если подтвердятся обвинения комиссии WADA, по результатам работы которой от соревнований были отстранены биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина.

"Если все разговоры о допинге окажутся правдой, то россияне должны сделать олимпийскую паузу, их стоит исключить. Конечно, в результате этих мер пострадают невиновные, но иные действия будут бессмысленными", - сказал Пихлер.

Пихлер был тренером российской женской сборной по биатлону с 2011 по 2013 год и готовил команду в составе Яны Романовой, Ольги Зайцевой, Екатерины Шумиловой и Екатерины Глазыриной к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Он уверен, что его подопечные допинг не употребляли, передает ТАСС.

"Я продолжаю утверждать, что моя команда была чиста", — отметил он, добавив, тем не менее, что поручиться ни за кого не готов.

В настоящее время Пихлер тренирует сборную Швеции по биатлону.

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