Семь человек стали жертвами пожара в доме престарелых в Китае

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В результате пожара в доме престарелых в Китае погибли семь человек. Инцидент произошел 4 декабря в провинции Цзилинь.

Семь человек погибли при пожаре в частном доме престарелых в китайском городском округе Тунхуа (уезд Хуэйнань, провинция Гирин), передает Life.

Возгорание произошло в 04:10 по местному времени (23:10 вторника мск), в это время внутри здания находились 39 человек. Пожар удалось потушить через 20 минут, его причины неизвестны. По факту случившегося проводится расследование.

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