Российские саперы предотвратили крупный теракт в Алеппо

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Российские сапёры предотвратили крупный теракт в сирийском Алеппо. В восточной части города, куда продолжают возвращаться мирные жители, специалисты нашли заминированный грузовик. В нём было около трёхсот килограммов взрывчатки. Ежедневно наши специалисты уничтожают огромное количество мин и самодельных бомб.

Минно-розыскная собака Дуся садиться у контейнера, установленного на грузовом автомобиле. Группа саперов занимает боевое положение. Включается система радиопомех, установленная на БТРе. С помощью незамысловатого устройства – "кошки", якоря на длинной веревке, открывается дверь контейнера.

В грузовом автомобиле, который боевики использовали как прикрытие своих позиций, обнаружен мощный самодельный фугас. Движение автомобилей и проход жителей в квартале были закрыты. Оцепление обеспечило подразделение военной полиции. После чего российские саперы приступают к работе.

Плановая работа по очистке территории южных кварталов восточного Алеппо от взрывоопасных предметов приносит находку, с которой до этого, по сути, не приходилось встречаться.

"Есть предположение, что данный автомобиль был подготовлен по типу джихад-мобиля, установлен в густонаселенном районе. И был предназначен для подрыва в период, когда примерно в районе обеда здесь собирается большое количество как автомобилей, так и местных жителей. Должен был быть теракт, потому что данное устройство находилось в боевом положении", - рассказал начальник международного противоминного центра ВС РФ Игорь Михайлик.

Труба с почти тремястами килограммами взрывчатки, управление по радиосвязи и дублирующее по проводам. Все это, размещенное в металлическом кузове грузовика, не будь обнаружено вовремя, могло уничтожить целый квартал и всех, кто во время взрыва оказался бы поблизости.

На юго-восточных окраинах Алеппо боевики оставили целые минные поля, видимо, рассчитывали обезопасить себя от наступления сирийской армии на этом направлении.

В работе многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6". Методично метр за метром оператор, управляя им дистанционно, обследует территорию.

"Есть пульт дистанционного управления. Это позволяет саперу находиться на расстоянии до одного километра в безопасном месте. Впереди работает трал. Тем самым он разрушает мины либо подрывает их", - объяснил оператор многофункционального роботехнического комплекса "Уран-6" Сергей Золотарев.

То и дело раздаются взрывы противопехотных мин. Еще несколько дней работы и это поле будет готово к началу посевной.

Тем временем на полигон доставили и подготовили к уничтожению тот самый фугас, который утром российские саперы обнаружили в контейнере грузовика.

Одновременно были уничтожены еще сотни килограммов смертоносных находок, оставленных боевиками.

Алексей Платонов, Сергей Сенченков, "ТВ Центр", Алеппо, Сирия.

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