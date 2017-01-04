Фестиваль "Путешествие в Рождество" посетили более 7 млн человек

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В Москве уже более семи миллионов человек посетили фестиваль "Путешествие в Рождество". Десятки праздничных площадок развернулись по всему городу, где каждый день устраивают различные представления, мастер-классы, игры. Для жителей и гостей столицы подготовили много сюрпризов и вкусных угощений.

На улице минус 10, а в рождественской гостиной на Тверской площади кипят страсти. Ну когда еще, как не во время дней Испании, музыканты будут услаждать слух требовательной столичной публики.

Каждый солидный университет в Испании имеет свой музыкальный ансамбль - туну. Гости из города Саламанка, что на западе страны. Кстати, костюмы - университетская форма. В них и отправились на прогулку по российской столице.

Голодными испанские гости уж точно не останутся. Гастрономические изыски на фестивале "Путешествие в Рождество" на любой вкус. В воздухе витает запах жареных колбасок и глинтвейна, однако, трдельники - настоящий хит этой зимы. Мягкий, теплый, вкусный, очень сладенький. Напоминает московскую плюшку.

Вот такой синтез культур. Среди гостей фестиваля много иностранцев. Пока наш Дедушка Мороз колесит по Москве, ему помогают европейские коллеги.

К эльфам огромная очередь выстраивается, причем, из взрослых. Все-таки не потеряли россияне веру в новогоднее чудо. На фестиваль едут со всей страны.

"Уже более семи миллионов человек посетили наши 42 площадки. Выпито более 70 тысяч литров рождественского напитка. Съедено огромное количество пряников и других лакомств. Прошло более 30 спектаклей на нашем катке, который находится на площади Революции. Более 35 тысяч зрителей смогли посмотреть наши спектакли. Конечно бы хотелось пригласить еще раз всех на наши рождественские площадки насладится тем, как украшена Москва в этом году", - заявил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Причем праздничные инсталляции и ярмарки работают по всему городу, даже в центр ехать не обязательно.

Впереди еще Рождество православное с колядками и маскарадом и дни Франции, которые на фестивале пройдут с 9 по 15 января.

Матвей Шестаков, Константин Степанов-Молодов, Василий Батурин, "ТВ Центр", Москва.

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