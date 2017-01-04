Дети в "Артеке" устроили флэшмоб "За мир"

Теги: Общество дети акция

Дети провели в лагере "Артек" флешмоб "За мир". Это слово - как призыв ко всем государствам - дети выстроили на главной площади лагеря, а в небо выпустили белых голубей.

Международную смену в "Артеке" начали с флешмоба "За мир". Это слово - как призыв ко всем государствам - дети выстроили на главной площади лагеря, а в небо выпустили белых голубей. В руках школьники держали национальные флаги, передает "ТВ Центр".

В "Артеке" сейчас отдыхают ребята из разных стран. В том числе из Белоруссии, Финляндии, Сирии. Для многих попасть в Крым было заветной новогодней мечтой. Они приняли участие в конкурсе "Напиши письмо в Артек" и оказались в международном детском центре.

Читайте также:

В "Артеке" пройдет детский кинофестиваль "Алые паруса"