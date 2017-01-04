Минобороны опубликовало видео боевой работы авиации "Адмирала Кузнецова"

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Министерство обороны России опубликовало видео работы авиации крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии.

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показана работа боевой авиации тяжелого авианесущего ракетного крейсера Северного флота "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии, передает ТАСС.

В Средиземном море находится российская корабельная авианосная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий". В составе группы тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

В составе авиакрыла "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители МиГ-29 и Су-33, многоцелевые вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31.

Корабельная ударная авианосная группа во главе с "Петром Великим" покинула Североморск 15 октября 2016 года.

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