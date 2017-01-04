Проводится проверка по факту ЧП с самолетом в аэропорту Калининграда

Теги: аэропорт самолет проверка Происшествие калининград

Международный аэропорт Калининграда временно не принимает и не отправляет самолёты из-за инцидента с пассажирским авиалайнером. Самолёт, летевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы полосы. На его борту находились 164 человека. В результате ЧП никто не пострадал. Следственный комитет начал проверку.

В ночном полумраке вспахавший носом летное поле самолет действительно выглядит устрашающе. Пассажиры снимают собственную эвакуацию из салона на телефоны. Видны раскрытые надувные аварийные трапы. Люди спускаются по ним и ждут помощи сотрудников аэропорта.

Аэробус А321 компании "Аэрофлот" совершал рейс Москва-Калининград и прибыл в пункт назначения в 22 часа 54 минуты по местному времени. Нештатная ситуация произошла при посадке. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На кадрах видно, что нос авиалайнера буквально лежит на земле, стойка переднего шасси сломана. Причины ЧП сейчас выясняют специалисты межведомственной комиссии.

"В настоящее время для расследования всех обстоятельств инцидента сформирована комиссия из представителей Росавиации, "Аэрофлота" и аэропорта Храброво. Комментарии о причинах произошедшего будут предоставлены только по завершении работы комиссии", - сообщил пресс-секретарь авиакомпании "Аэрофлот" Максим Фетисов.

Причины жесткой посадки аэробуса выясняют и следователи. По данным северо-западного управления на транспорте, на борту самолета находилось 157 пассажиров и семь членов экипажа. За медицинской помощью обратились три человека.

Московский вечерний рейс - последний, который аэропорт "Храброво" должен был принять во вторник. На ночь воздушная гавань закрывается. Но сегодня утром аэропорт не возобновил работу. По данным он-лайн табло, отменены, совмещены или задержаны 10 рейсов вылета и 11 рейсов прилета. В России это уже третий случай за последний месяц, когда самолет выкатывается за пределы полосы. В декабре аналогичный инцидент произошел в Мурманске. А в Екатеринбурге лайнер, наоборот, разогнавшись, не смог подняться в воздух.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Читайте также:

В Калининграде самолет при посадке выкатился за пределы ВПП