Трамп удивился переносу брифинга спецслужб по российским кибератакам

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ЦРУ отложило публикацию доклада о кибератаках, в которых якобы замешана Россия. Сообщалась, что отчёт американской разведки будет сфокусирован только на действиях нашей страны и о ее вмешательстве в предвыборную кампанию США. Задержка публикации вызвала недоумение у избранного президента США Дональда Трампа.

Доклад, который должен был уже лежать на столе у президента Обамы, не готов. Причины задержки разведсообщество, которое его готовит, не сообщило. С содержанием расследования о вмешательстве в американский выборный процесс, якобы, русских хакеров должны были ознакомить и избранного президента США. Задержка с публикацией вызвала у Дональда Трампа недоумение.

"Брифинг разведки о так называемых "российских хакерах" отложен до пятницы. Возможно, нужно больше времени, чтобы подготовить дело. Очень странно!" – написал он на своей страничке в Twitter.

Эта "странность" может объясняться тем, что внутри разведсообщества идёт серьёзная борьба. Как рассказал директор ЦРУ Джон Бреннан, доклад посвящен только России, ведь именно такую задачу поставил президент Обама. Однако, по его же признанию, так называемая "цифровая активность" была замечена и за многими другими странами.

Но в администрации Обамы всё равно продолжают утверждать - за взломами стоят русские. Правда, со введением по этому поводу новых санкции тоже осторожничают. По крайней мере, на ранее озвученную угрозу ввести санкции лично против президента России так и не отважились.

"Санкции против глав государств - это чрезвычайная мера, которая может быть использована только в определенных обстоятельствах. Но президент Обама опирается на выводы разведслужб и уверен, что за атаками стоят русские", - заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст.

В то же время директор другой влиятельной службы - ФБР - Джеймс Коми неоднократно заявлял, что никаких доказательств причастности России к хакерским атакам он до сих пор не видел. Об этом же сообщает и глава комитета по разведке палаты представителей США. В Сенате тоже не поддержали идею о создании спецкомитета по расследованию кибератак. Основатель портала Викиликс Джулиан Ассанж в интервью Фокс-Ньюз прямо заявляет, что источником данных, которые он публиковал в ходе американской выборной кампании, не была русская разведка.

Неудачная попытка телекомпании CNN представить некие доказательства вмешательства русских хакеров осмеяны публикой. В своём репортаже CNN использовал скриншот из популярной игры Fallout-4. Вверху надпись Robco industries - название компании, которая была придумана разработчиками специально для этой игры. Её поклонники это, конечно, заметили.

В таком же ироничном ключе ответил МИД России. На странице ведомства в социальной сети появился видеокомментарий, озаглавленный "Русские хакеры после просмотра CNN".

Сергей Псурцев, Александр Ковалёв, "ТВ Центр".

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