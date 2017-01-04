СМИ: на территорию Европы проникли до 400 террористов ИГ

Теги: В мире террорист европа

Отряд террористов в 400 человек смог пробраться в Европу из Сирии под видом беженцев. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах.

На территорию Европы проникла террористическая группировка - около 400 человек. Об этом сообщила британская газета "Дэйли Мейл" со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах.

По данным издания, боевики пересекли границу под видом беженцев. Европейским пограничникам так и не удалось установить их личности. Во главе отряда - албанский исламист Лавдрим Мухаджери. Его считают одним из командиров группировки "Исламское государство", запрещённой в России. Мухаджери - уроженец Косово, ранее служил в армии одной из стран НАТО. Пять лет назад примкнул к боевикам в Сирии. После того, как террористы понесли огромные потери, лидер боевиков вместе с сообщниками был вынужден покинуть зону боевых действий, передает "ТВ Центр".

Читайте также:

ВВС Франции нанесли удары по позициям ИГ около Пальмиры

Группировка ИГ взяла ответственность за теракт в Стамбуле