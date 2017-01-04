Личность совершившего теракт в Стамбуле установлена, но имя не разглашается

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Турецкие правоохранители установили личность террориста, который в новогоднюю ночь расстрелял посетителей ночного клуба в Стамбуле. Об этом сообщил глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу. В интересах следствия имя нападавшего пока не разглашают.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны установили личность человека, который устроил теракт в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь. В интересах следствия его имя пока не разглашается, передает "ТВ Центр".

Поиски преступника продолжаются. Полицейские рейды проводятся не только в Стамбуле, но и в других городах. По данным турецких СМИ, накануне правоохранители задержали более двадцати предполагаемых сообщников террориста. Спецоперация проводилась в Измире - одном из крупнейших портовых городов страны.

В результате вооружённого нападения на клуб "Рейна" погибли 39 человек. Среди них - гражданка России. Накануне у места трагедии прошёл марш мира. В память о погибших сотни людей несли цветы и записки с соболезнованиями.

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