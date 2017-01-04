Дипломаты США поблагодарили российские власти за приглашение детей на елку в Кремле

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Посольство США в Москве выразило признательность за 35 приглашений на елку вКремль для детей дипломатов.

Посольство США в Москве признательно за 35 приглашений на Кремлевскую елку для детей дипломатов, передает "Интерфакс".

Как рассказала пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон, в ведомстве не располагают информацией о том, сколько человек планируют посетить мероприятие,

"Мы признательны за 35 приглашений на Кремлевскую елку. К сожалению, мы не можем давать комментарии о планах семей дипломатов",- сказала она.

29 декабря ушедшего года администрация Барака Обамы ввела новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

30 декабря Владимир Путин назвал действия администрации США провокационными и подчеркнул, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и не станет принимать ответные меры в виде высылки дипломатов США и ограничения их доступа к местам отдыха. При этом Путин также пригласил всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, на елку в Кремль.

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