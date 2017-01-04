Минобороны ответило на заявление главы ЦРУ о действиях России в Сирии

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Министерство обороны Российской Федерации ответило на заявление директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Бреннана о том, что Россия якобы использует в Сирии "тактику выжженной земли".

В Минобороны России прокомментировал слова главы ЦРУ США Джона Бреннана об использовании Россией в Сирии тактики "выжженной земли". По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, международная коалиция во главе с США не бомбила в Сирии только объекты нефтедобычи, захваченные боевиками "Исламского государства" (организация запрещена в России).

"Уходящему главе ЦРУ Бреннану хорошо известно, как международная коалиция задолго до начала операции ВКС России, еще с 2012 года, методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения, вылившиеся в миллионные потоки беженцев. Удивительным образом под бомбардировки США и коалиции не попадали только уже захваченные ИГИЛ объекты нефтедобычи, позволявшие боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать с их помощью в свои ряды наемников со всего мира", - заявил Конашенков.

Он считает это заявление Бреннана лебединой песней уходящей администрации США, передает "Интерфакс".

"Чем меньше времени остается до ухода нынешней американской администрации, тем больше в "лебединых песнях" многих ее представителей проступает злобный хрип русофобов-неудачников", - заявил Конашенков.

Ранее директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Россия в Сирии применяет тактику "выжженной земли", которая приводит к массовым жертвам среди мирного населения.

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