Путин назначил судей федеральных судов

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Президент Владимир Путин в среду своим указом назначил судей федеральных судов различного уровня и представителей президента РФ в судейских квалификационных коллегиях.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и о представителях президента в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, Путин назначил председателя верховного суда Ингушетии, заместителя председателя верховного суда Чечни, заместителя председателя Забайкальского краевого суда и других, передает "Интерфакс".

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