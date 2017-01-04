Путин назначил судей федеральных судов
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Президент Владимир Путин в среду своим указом назначил судей федеральных судов различного уровня и представителей президента РФ в судейских квалификационных коллегиях.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и о представителях президента в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В частности, Путин назначил председателя верховного суда Ингушетии, заместителя председателя верховного суда Чечни, заместителя председателя Забайкальского краевого суда и других, передает "Интерфакс".
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