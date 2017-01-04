Журнал The Banker назвал Набиуллину лучшим главой ЦБ в Европе

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Эльвира Набиуллина признана лучшим председателем Центробанка в Европе по версии британского журнала The Banker.

Журнал The Banker назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину лучшим руководителем Центрального банка в Европе, передает "Интерфакс".

Издание пишет, что Центробанк России своей работой за последние несколько лет вывел страну из экономического кризиса, в сочетании с девальвацией валюты и проблемами банковского сектора. "Сильная рука главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной помогает стране проходить через трудности, вернуться к экономическому росту в 2017 году", - указано в статье.

Среди достижений Набиуллиной The Banker отметил низкий уровень инфляции в стране и оздоровление банковского сектора, которое проводил регулятор под ее руководством, сообщает ТАСС.

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