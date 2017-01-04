В Китае мужчина ранил ножом 11 воспитанников детского сада

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На детский сад в городе китайском городе Пинсян напал вооруженный ножом мужчина. 11 детей получили ранения.

В среду мужчина проник на территорию детского сада в китайском городе Пинсян (Гуанси-Чжуанский автономный район КНР) и набросился с ножом на детей. Ранения получили 11 воспитанников учреждения, передает ТАСС.

Инцидент произошел примерно в 15.30 по местному времени (10.30 мск). Нападавший схвачен полицией. Все пострадавшие дети отправлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.

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