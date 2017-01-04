Эрдоган: теракт в Стамбуле нацелен на раскол турецкого общества

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил основную цель совершения атаки в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь. По его словам, теракт был нацелен на раскол турецкого общества. Глава государства пообещал, что страна "сохранит хладнокровие и будет стойко преодолевать трудности".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что теракт в ночном клубе в Стамбуле был нацелен на раскол турецкого общества, передает "Интерфакс".

"Цель была ясна - расколоть общество на два лагеря", - приводят его слова западные СМИ.

Это первое выступление главы государства после теракта. Он пообещал, что страна "сохранит хладнокровие и будет стойко преодолевать трудности", отмечается в сообщениях.

Между тем, в среду стало известно, что спецслужбы Турции установили личность террориста, который в новогоднюю ночь расстрелял посетителей ночного клуба в Стамбуле. Его имя не разглашается. Днём ранее полиция обнародовала видеозапись селфи, которое, предположительно, сделал стамбульский террорист. Сам он пока не пойман. Но в ходе полицейских рейдов, проведённых, в частности, в Измире, задержаны уже более 20 подозреваемых, которые могли быть сообщниками террориста.

В ночь на 1 января вооружённый автоматом человек открыл огонь по посетителям ночного клуба "Рейна". От пуль убийцы погибли 39 человек, в том числе гражданка России. Ответственность за преступление взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка "Исламское государство".

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