Возбуждено дело после выезда самолета за пределы ВПП в Калининграде

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Уголовное дело возбуждено после выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда. У аэробуса А320 подломилась передняя стойка шасси.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки пассажирского авиалайнера в международном аэропорту Калининграда, передает "Интерфакс".

У самолета А320 подломилась передняя стойка шасси. Аэробус выкатился за пределы полосы. Во время инцидента на борту находились 164 человека. Никто из них не пострадал. Работу воздушной гавани пришлось приостановить до тех пор, пока поврежденную машину не уберут с поля.

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