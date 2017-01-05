Взломавший почту Клинтон хакер назвал нападки США на Россию истерией

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Румынский хакер Марчел Лехел Лазэр прокомментировал скандал, связанный с попыткой США возложить ответственность за хакерские атаки перед президентскими выборами на Россию. По его словам, это напоминает истерию времен холодной войны.

Хакер из Румынии Марчел Лехел Лазэр, известный под именем Guccifer, прокомментировал в интервью телеканалу Fox News скандал, который связан с попыткой США возложить ответственность за хакерские атаки на Россию. Как сообщает ТАСС, он считает это истерией.

"Сумасшествие какое-то. Настоящая истерия", - подчеркнул он.

По словам Guccifer, обвинения Вашингтона в адрес Москвы являются "составной частью фейковой кибервойны". Он добавил, что в США помешались на страхе перед возможным вторжением России.

Ранее создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж объяснил попытки действующей администрации США обвинять Россию в якобы вмешательстве в ход президентских выборов в Штатах намерением дискредитировать избранного президента Дональда Трампа.

В Румынии Guccifer в 2014 году был приговорен к семи годам лишения свободы за неоднократный взлом электронной почты известных лиц страны. Среди них - бывший директор Румынской службы информации Джордже Майор.

Кроме того, в сентябре 2016 года суд американского города Александрия в штате Вирджиния приговорил румынского хакера к 52 месяцам тюрьмы. Его обвинили в том, что он взломал почту Хиллари Клинтон, которую она использовала во времена, когда была госсекретарем США. Также в мае прошлого года Лазэр признал свою вину во взломе почтовых ящиков и учетных записей членов семьи Джорджа Буша-младшего, бывших членов Комитета начальников штабов вооруженных сил и администрации США.

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