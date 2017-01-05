Бомбардировщик ВВС США B-52 потерял двигатель во время полета

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У стратегического бомбардировщика B-52 ВВС США отвалился двигатель во время учебного полета. Пострадавших в результате инцидента нет. Самолет, на котором установлено восемь турбовинтовых двигателей, благополучно приземлился в Северной Дакоте.

Американский стратегический бомбардировщика B-52 лишился двигателя во время учебного полета среду в ненаселенной местности в 46 километрах к северо-востоку от базы Майнот (Северная Дакота). Как передает ТАСС, пострадавших в результате инцидента нет.

Во время происшествия на борту находился стандартный экипаж в составе пяти человек. Вместе с тем, отмечается, что воздушное судно, у которого отвалился двигатель, смогло благополучно совершить посадку, так как, на B-52 установлено восемь турбовинтовых двигателей.

В свою очередь, поисковая команда американских ВВС уже обнаружила обломки упавшего двигателя. Начался их сбор. Причины произошедшего пока не известны.