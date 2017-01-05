Представитель Ле Пен рассказал о ее нежелании ехать на Украину

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Представитель лидера правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен ответил на угрозы СБУ и МИД Украины запретить политику въезд в эту страну на пять лет за ее слова о воссоединении Крыма и России. Он подчеркнул, что кандидат в президенты Франции и так не собиралась посещать Украину.

Кандидат на пост президента Франции, лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен не намеревалась приезжать на Украину. Об этом рассказал представитель политика после того, как в Киеве пригрозили запретить ей въезд в страну.

"Вопрос будет решен через дипломатические каналы, когда она станет президентом Французской Республики", - приводит слова представителя лидера "Национального фронта" "Российская Газета".

Ранее украинские власти отреагировали на заявление Ле Пен о том, что воссоединение Крыма с Россией не было незаконным. В результате стало известно, что СБУ по согласованию с министерством иностранных дел этой страны может запретить кандидату в президенты Франции въезд на Украину сроком на пять лет.