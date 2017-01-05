Белоруссия с февраля повысит тарифы на транзит нефти

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В Белоруссии решили повысить тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, которые расположены на территории республики. В целом они вырастут на 7,7% и будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

Белоруссия с 1 февраля повысит тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, которые расположены на территории республики. Как передает ТАСС, об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) от 30 декабря 2016 года.

Отмечается, что новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года. В частности, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повысится с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без учета НДС), а по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - с 114,82 до 123,66 российских рублей.

В конце декабря зампред белорусского правительства Владимир Семашко заявил, что в Минске рассчитывают договориться с Москвой по нефтегазовому вопросу в первом квартале 2017 года.

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