Российский авиалайнер и самолет НАТО едва не столкнулись возле Курил

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Российский пассажирский лайнер в ночь на 5 января едва не столкнулся с военным самолетом, предположительно принадлежащим НАТО. Для этого воздушному судну пришлось экстренно снизиться, чтобы избежать трагедии.

Направлявшийся с Сахалина на Курилы российский пассажирский авиалайнер в ночь на 5 января экстренно снизился, чтобы избежать столкновения с неопознанным военным самолетом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка шести тысяч метров, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что неизвестный самолет несанкционированно пересек воздушный коридор, по которому летел российский лайнер. В результате Bombardier пришлось экстренно снижаться, чтобы избежать столкновения. По словам источника, после этого диспетчеры постоянно предпринимали попытки связаться с военным самолетом, но пилоты не выходили на связь.

При этом, удалось зафиксировать сигнал самолетного радиолокационного ответчика неопознанного борта. Этот сигнал по международной классификации относится к воздушным судам блока НАТО.