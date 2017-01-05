В "Нафтогазе" допустили прекращение транзита газа через Украину

Теги: Экономика нафтогаз украина

Руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что страна должна привлечь к управлению газотранспортной системой европейскую компанию, чтобы сохранить статус транзитной. В противном случае, реализация "Турецкого потока" и "Северного потока-2" позволит России отказаться от транзита газа через Украину.

Украина должна привлечь к управлению газотранспортной системой европейскую компанию, чтобы сохранить статус транзитной страны, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, Украина и "Нафтогаз" поделятся с возможным партнером частью своего бизнеса. При этом Киев должен получить гарантии, что страна сохранит статус транзитной после 2019 года.

Коболев подчеркнул, что на данный момент интерес к управлению украинской ГТС высказали три компании из Европы. Они уже ведут переговоры с Киевом.

Также глава "Нафтогаза" сказал, что угроза потери Украиной статуса транзитной страны реальна из-за строительства ниток "Турецкого потока" и "Северного потока-2". Если эти проекты будут реализованы, то Москва откажется от транзита газа через Украину.

При этом Коболев напомнил, что в случае отказа от транзита газа из России через ГТС Украины может произойти увеличение стоимости для Европы. Причина в отсутствии дополнительной конкуренции. "Если такое произойдет и украинская ГТС перестанет быть транзитной, то потом этот газ из дешевого превратится в дорогой", - отметил он.