Новым главным тренером "Анжи" стал Александр Григорян

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Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" назвал имя нового главного тренера. Им стал Александр Григорян, ранее много работавший в профессиональном женском футболе.

Новым главным тренером футбольного клуба "Анжи" из Махачкалы стал Александр Григорян. На этом посту он сменил чешского специалиста Павла Врбу, сообщается на сайте команды.

Ранее Григорян работал в профессиональном женском футболе. С 1999 года он успел выиграть Кубок России с тольяттинской "Ладой", а также международный Italy Women’s Cup. Кроме того, с этой командой он одержал победу в чемпионате России.

После этого специалист возглавил пермскую "Звезду-2005". С ней он трижды выигрывал Кубок и чемпионат страны, а в 2009 году вышел с этой командой в финал женской Лиги чемпионов.

Вернувшись в мужской футбол в 2009-м он стал наставником ФК "Нижний Новгород". Затем он возглавлял и другие клубы Футбольной национальной лиги, такие как "Химки", "СКА-Энергия" (Хабаровск), "Луч-Энергия" (Владивосток) и "Тосно" (Ленинградская область).

Ранее сообщалось, что махачкалинская команда рассталась с чешским наставником Павлом Врбой. Кроме того, отмечалось, что команда начинает распродажу игроков. Это делается, в том числе, из-за непростого финансового положения махачкалинцев.