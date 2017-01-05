Строители выполнили свайные работы на Крымском мосту на 50%

Теги: строительство мост Крым

Строители выполнили свайные работы на морских и сухопутных участках строительства Крымского моста наполовину. Своеобразным "экватором" стала трубчатая свая из числа наиболее мощных на стройплощадке.

Свайные работы на морских и сухопутных участках строительства Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией выполнены на 50%. Об этом сообщается на сайте информационного центра "Крымский мост".

"На глубину от 12 до 90 метров погружено почти 3540 свай из более чем семи тысяч, запланированных проектом. "Экватором" стала трубчатая свая из числа наиболее мощных на стройплощадке: ее диаметр – 1420 миллиметров, толщина стенки – 40 миллиметров", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрата Турсунбекова, такие сваи погружают "на фарватерном участке в основания двух самых больших опор моста в Крым". Он добавил, что они будут держать над водой судоходные арки. "Фундамент каждой фарватерной опоры – это 95 свай из толстостенной стальной трубы", - подчеркнул Турсунбеков.

Также в информационном центре отметили, что к началу 2017 года готовы более 210 опор моста из 595. Кроме того, в работе еще 140 опор. Вместе с тем, специалистам удалось укрупнить более 15 тысяч из 220 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений, собрать более 4,5 тысячи тонн металлоконструкций арочных пролетов из запланированных 10 тысяч тонн, выполнить бетонирование плиты проезжей части в объеме почти две тысячи кубометров.

Читайте также:

Строители установили 200-ю опору Крымского моста