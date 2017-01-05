В крупном ДТП на Алтае погибли трое, еще 15 госпитализированы

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Количество погибших в крупном ДТП в Алтайском крае увеличилось до трех человек. Еще 15 пострадавших остаются в больницах. Авария произошла 4 января поздно вечером, на федеральной трассе "Чуйский тракт". Столкнулись два автобуса, грузовая "Газель" и иномарка. Причины устанавливаются. По предварительной версии, водитель одного из автобусов не справился с управлением.

Больше пяти часов сотрудники МЧС пытались расцепить влипших друг в друга участников массового ДТП. На магистрали всю ночь работали спасатели, медики. Всё это время движение по трассе Р-256, которую еще называют "Чуйский тракт", оставалось заблокированным, передает "ТВ Центр".

Автокатастрофа произошла на 240 километре в районе посёлка Украинский Косихинского района. В среду вечером столкнулись "Газель", легковушка и два пассажирских автобуса - Higer и ЛАЗ. Первый вез людей из Новосибирска в Бийск. Второй - из Манжерока в Барнаул.

"Проводится доследственная проверка. В настоящее время осуществляются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

По ее словам, будет дана правовая оценка действиям автоперевозчиков на наличие признаков и выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Причины аварии сейчас разбирают следователи. Версий не скрывают. Среди приоритетных - неудачный обгон. Водитель одного из автобусов, скорее всего, выехал на встречку, но не справился с управлением. Нажать на газ не успел, а потому пассажирский Higer впечатался в Газель. Та отлетела в ЛАЗ, который задел попутную иномарку. Два человека погибли на месте. Третий скончался в больнице.

"15 человек были госпитализированы в больницы Косихинского района, Новоалтайска и Барнаула. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка", - заявил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю Сергей Зыков.

Всего травмы различной степени тяжести получили 29 человек. 15 из них госпитализированы. Среди них - дети. За 13-летнюю девочку врачи сейчас особенно беспокоятся. У неё перелом таза. Ребёнок в реанимации.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".