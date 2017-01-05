Аэропорт Калининграда после суток простоя принял 20 рейсов

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Аэропорт в Калининграде спустя сутки после ЧП с пассажирским лайнером, который 4 января выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, снова начал принимать и отправлять самолёты. Пока рейсы выполняются с задержкой. В воздушной гавани скопилось более 1,5 тысячи пассажиров. Расследование инцидента продолжается.

Калининград и Россия снова вместе. Аэропорт Храброво утром 5 января начал принимать самолеты. Уже приземлились почти два десятка рейсов из Москвы, Петербурга и Минска. Совершаются и вылеты. В интернете люди выкладывают фотографии, видео. На них очереди на стойках регистрации и крылья авиалайнеров, которые после суток простоя все таки поднимутся в небо, передает "ТВ Центр".

Из-за такой долгой задержки рейсов многие в аэропорту нервничали. На ночь людей разместили в гостиницах и бесплатно кормили. Свою помощь пассажирам предлагали и жители Калининграда, объявления писали в интернете. К утру казалось, что все разрешилось, но в суматохе кто-то оставил сумку с вещами в здании терминала и из-за этого людей не пускали внутрь.

"Утром нас продержали почти два часа на морозе, нас не пускали в аэропорт потому что кто-то оставил там какую-то сумку. И не было никаких действий, и тогда люди уже сами начали напором брать охранника: мы вскроем сами эту сумку - только пустите. Маленькие дети, мороз, холодно. Никто не был готов к такой погоде. В данный момент все нормально", - рассказала одна из пассажирок Елена Сухорученко.

Аэропорт Калининграда перестал принимать самолеты накануне, 4 января. Аэробус "Аэрофолота" совершил жесткую посадку, во время которой отвалилась передняя стойка шасси. В салоне находились 167 пассажиров и пять членов экипажа. Никто не пострадал, но авиалайнер до ночи не могли убрать с взлетно-посадочной полосы.

"Мероприятия все эти заняли достаточно большое количество времени. В течение всего дня специалисты пытались своими силами переправить судно на стоянку, потом мы задействовали помощь уже МЧС и помогли нам военные - это Балтфлот. Выделили нам спецтехнику, которая и справилась с поставленной задачей", - заявила представитель аэропорта Наталья Грицун.

Теперь следственным органам предстоит ответить, почему самолет совершил жесткую посадку, и кто в этом виноват. Возбуждено уголовное дело. Возможно вопросы возникнут и к аэропорту Храброво, который больше суток не мог убрать аэробус и восстановить авиасообщение.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".