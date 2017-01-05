Москвичи готовятся к сильным морозам

В столичный регион вернулась настоящая зима. Из-за снегопада в Москве объявлено штормовое предупреждение. Коммунальные службы готовы к непогоде. Ночью на расчистку улиц вышли 11 тысяч снегоуборочных машин. Синоптики предупреждают, что к концу недели температура упадёт до минус 30 градусов. Тем временем, сильнейшие морозы уже испытывают на прочность жителей Архангельской и Вологодской областей.

На этот раз прогноз синоптиков был очень точным. Как и обещали, на пятый день новогодних каникул столицу стало заметать. В городе тут же объявили штормовое предупреждение. На улицы вышли 11 тысяч единиц спецтехники и 42 тысячи рабочих. В Москве мело всю ночь, но благодаря их усилиям удалось предотвратить коллапс на дорогах. Хотя автолюбителям пришлось непросто. Утро 5 января началось с откапывания машин, передает "ТВ Центр".

Трудности и у тех, кто собирался воспользоваться другими видами транспорта. Например, самолетами. В столичных аэропортах отменены десятки рейсов. По прибытию на ряде направлений стоит "расчетное время". Это означает, что борт приземлится, когда позволит погода. По словам специалистов, за сутки может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Все это сопровождается вьюгой и с каждой минутой крепчающими морозами.

"Минувшей ночью регион оказался под влиянием циклона, центр которого стоял над Украиной. Из-за прохождения тёплого фронта Москву накрыло снегопадами. В четверг днём интенсивность осадков ослабеет, температура будет минус 10 – минус 8 градусов. С понижением в течение дня до минус 16 градусов", - рассказала синоптик гидрометцентра России Виктория Дегтярёва.

Но по меркам регионов не происходит ничего необычного. Для сравнения в Архангельске сейчас минус 40. Как и в Вологде, Череповце и других городах нашей страны.

Безопасностью на федеральных трассах по всей стране сейчас активно занимается МЧС. Дежурят оперативные группы и разворачиваются пункты обогрева с горячим питанием. Их располагают на участках дорог, где поблизости нет ни кафе, ни заправок, чтобы в случае поломки или аварии водители могли укрыться от мороза. Дополнительно подготовлены к работе мобильные заправочные станции

Елизавета Родина, "ТВ Центр".