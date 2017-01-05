Трамп отменит ряд указов Обамы в первый день на посту президента США

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Дональд Трамп в первый же день своего президентства начнёт отменять указы Барака Обамы. В частности, речь идёт о масштабной реформе медстрахования. О планах избранного главы государства рассказал Майкл Пенс. В январе он займёт должность вице-президента.

Дональд Трамп вновь переходит в наступление. Несмотря на сделанные им после победы на выборах заявления о том, что он не будет полностью отменять так называемую Obamacare - программу здравоохранения предыдущей администрации, - сейчас он снова полон решительности сделать это. Он также назвал ее настоящим бедствием для Америки, передает "ТВ Центр".

"Сейчас мы работаем с сотрудниками действующей администрации, с одной стороны, и с законодателями - с другой, чтобы обеспечить необходимый переход власти к избранному президенту. Что касается Obamacare, то тут идет речь о жизнях людей. С другой стороны, - о политике в сфере здравоохранения, которая была провальной с самого начала", - заявил избранный вице-президент США Майкл Пенс.

Более того, после встречи с коллегами-республиканцами в палате представителей Трамп заявил, что подпишет приказ об отмене Obamacare первым делом - прямо в день своей инаугурации. Республиканские законодатели, которые имеют большинство в обеих палатах, избранного президента обещали поддержать.

"Мы знаем, что положение дел ухудшилось во время действия этой программы. Люди стали платить за страховки больше каждый год, и не имели возможности остановить этот процесс. К тому же, это единственный выбор для американцев. Самого выбора у них нет. Это монополия. А система здравоохранения разрушилась", - сказал спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан.

Программа, названная в честь президента Обамы, все два президентских срока была его визитной карточкой. И подавалась, как одно из главных достижений действующей администрации. Она обязывала десятки миллионов граждан иметь медицинскую страховку, которую не предоставляют работодатели. Программа частично финансировалась бюджетом, и стала для него большой нагрузкой. Дональд Трамп как раз намерен избавляться от лишних трат. В частности, он заявил, что намерен сократить численность спецслужб США, в том числе ЦРУ и Офис директора национальной разведки.

Избранный вице-президент Майкл Пенс заявляет, что все предвыборные обещания будут исполнены. Команда Трампа сообщает о новых назначениях трёх заместителей главы администрации. Все кандидатуры из рядов сотрудников аппарата республиканцев с партией уже согласованы. А действующий президент проводит встречу с военными.

"Из всех привилегий, которые я имел на этом посту, а их было много, я потеряю, например, возможность пользоваться бортом номер один. Но сегодня я могу сказать, что самой большой из них была привилегия быть главнокомандующим самой великой армией в истории. И мы должны быть уверены, что в переходный период будет обеспечена преемственность стоящих перед нами задач в борьбе с ИГИЛ (деятельность террористической организации запрещена на территории России, - прим. ред.), в Мосуле, в Сирии, в Афганистане", - отметил Барак Обама.

Полной преемственности нынешней политики Вашингтона от новой администрации, конечно, не ждут. А если Дональд Трамп действительно выполнит все свои обещания, то эксперты уверены - Америка изменится очень сильно.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".