Подводные силы Тихоокеанского флота отмечают 112 лет со дня образования

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Во Владивостоке отмечается 112 годовщина со дня образования подводных сил Тихоокеанского флота. В связи с этим ветераны возложили цветы к памятнику Тихоокеанского флота и почтили память тех, кто стоял на страже безопасности страны.

112 годовщину в четверг отмечают подводные силы Тихоокеанского флота. Во Владивостоке почтили память первых подводников, сообщает "ТВ Центр".

На Корабельной набережной ветераны возложили цветы к памятнику Тихоокеанского флота и вспомнили тех, кто стоял на страже безопасности страны. Первые российские подводные лодки появились во Владивостоке, где был создан "отряд миноносцев". И уже через несколько месяцев 12 субмарин защитили город во время русско-японской войны.

"Это были действительно достойные люди, которые не боялись сложностей и по сути подводный флот Российской империи начал свою жизнь и службу здесь у нас на Дальнем Востоке. Сегодня подводники Тихоокеанского флота, ветераны встретились здесь на корабельной набережной, чтобы отдать дань памяти мужеству, героизму и храбрости первых русских подводников", - заявил, председатель союза моряков - подводников Тихоокеанского флота, вице-адмирал в отставке Александр Конев.