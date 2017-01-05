В Третьяковской галерее учат снимать мультфильмы

Теги: Культура кино мультфильм

Особенную новогоднюю программу подготовили для своих гостей сотрудники Третьяковской галереи на Крымском Валу. В музее можно не только посмотреть на картины, но и самому побыть художником. А ещё - снять и озвучить мультфильм.

Самая авангардная детская ёлка в Москве находится в Третьяковке на Крымском Валу. Никаких шаров и игрушек - исключительно строгие геометрические конструкции. Соседство с "Черным квадратом" Малевича обязывает, передает "ТВ Центр".

Все огромное пространство, которое совсем недавно покинула выставка Айвазовского, теперь занимают экзотические звери и гигантские летающие конусы. Почувствовать себя художником-авангардистом здесь легко может каждый. Материалов для творчества хватает - в ход идут и зубочистки, и горох.

В редком музее можно, как здесь, поучаствовать в съемочном процессе - снять анимационное кино. Тоже, конечно, авангардное, по мотивам творчества конструктивистов - Татлина и Родченко. Сюжет, естественно, философский. О том, как комната художника на глазах распадается на отдельные элементы, превращается в скульптуры. А вот героев пришлось поискать.

"Прошлись по барахолкам, поискали всякие ржавые железяки, деревяшки, шестерёнки, вышедшие из употребления предметы, которые выглядят интересно и вот из них делаем персонажей", - отметил режиссер-мультипликатор, руководитель мастерской Георгий Богуславский.

На соседней съемочной площадке оживает живопись. Кое-где и вовсе при создании мультфильма обходятся без камеры. Вспоминают технологии начала прошлого века.

"Режиссеры, художники для себя открыли возможность рисовать на киноплёнке, царапать на киноплёнке, то есть изображение создавалось напрямую уже на материале, без отснятия. И можно было эту плёнку вставить в проектор 35-миллиметровый и сразу просматривать изображение", - рассказала режиссер-мультипликатор, руководитель мастерской Ирина Рубина.

А еще в этом музее можно и нужно шуметь. Как иначе озвучишь знаменитое немое кино "Прибытие поезда"? К мастер-классам музыкант Илья Кручинин подготовился основательно. У него не только металлические пластины и диски от "Запорожца" отлично звучат, но и две консервные банки, связанные сантехнической пружиной. Берём, отходим, натягиваем. И пожалуйста - электронная музыка в акустическом варианте.

"Мы учимся извлекать, во-первых, звуки из окружающей среды, и мы, в первую очередь, детям показываем, что их можно извлечь откуда угодно, из чего угодно сделать настоящий музыкальный инструмент", - заявил музыкант, руководитель "Мастерской звука" Илья Кручинин.

Участники этой арт-ёлки после таких творческих экспериментов, художниками и мультипликаторами может и не станут, но безусловно - многому научатся. Да и само искусство российского авангарда - абстрактное и загадочное - будет им понятнее и ближе.

Юлия Богоманшина, Алексей Комаров, Павел Дорофеев, "ТВ Центр".