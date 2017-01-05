После пропажи судна с тремя рыбаками в Финском заливе возбуждено дело

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Сотрудники Ленинградского следственного отдела на транспорте возбудили уголовное дело по факту пропажи маломерного судна "Монни" с тремя рыбаками. Оно перестало выходить на связь, когда следовало по акватории Финского залива, вблизи порта Усть-Луга.

В Финском заливе пропало маломерное судно "Монни" с тремя рыбаками, которое перевозило около пяти тонн выловленной рыбы. Во время следования по акватории Финского залива, вблизи порта Усть-Луга, оно перестало выходить на связь и обнаруживаться системой электронного позиционирования.

Как сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, по факту пропажи судна возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц".

"На место происшествия выехали и продолжают работу руководство следственного управления, следователи-криминалисты, следственно-оперативная группа в составе руководителя и следователей Ленинградского следственного отдела на транспорте, а также сотрудников полиции, представителей контрольных и надзорных органов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сотрудники береговой охраны ФСБ России, ГИМС МЧС России, администрации Кингисеппского района Ленинградской области проводят осмотр акватории Финского залива. Также проводятся допросы представителей судовладельца судна, сотрудников порта его отправления. Изымается документация, касающаяся выхода судна в плавание.

"В поисковых мероприятиях задействован вертолет МИ-8 из службы МЧС России. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления", - добавили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.