СМИ: охранник Букингемского дворца едва не застрелил Елизавету II

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Охранник Букингемского дворца в интервью британскому изданию признался, что однажды едва не застрелил королеву Елизавету II. По его словам, это могло произойти в ночь, когда она вышла гулять по своей резиденции. Гвардеец, увидев ее, решил, что кто-то проник во дворец. Однако трагедии удалось избежать.

Королева Великобритании Елизавета II едва не оказалась убита охранником Букингемского дворца. Как сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва", со ссылкой на газету The Independent, об этом рассказал сам гвардеец.

По его словам, у него не было намерений причинить вред монарху. Он добавил, что это произошло ночью, когда королева не могла уснуть. Она решила прогуляться и накинула пальто. В этот момент патрулировавший территорию охранник увидел ее издалека в темноте. Фигура показалась ему подозрительной, и он решил, что кто-то проник во дворец.

По словам гвардейца, он крикнул: "Кто это?!" И Елизавета II отозвалась. В интервью The Independent охранник признался, что в тот момент уже думал застрелить "непрошенного гостя". По его словам, Елизавета II не испугалась, а отметила, что в следующий раз позвонит и предупредит его, когда захочет вновь выйти на прогулку в ночное время.

О том, когда именно произошёл инцидент, британское издание не сообщило.