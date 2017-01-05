15:46, 05 января 2017

В результате ДТП на Ярославском шоссе погибли два человека

Теги:  ДТП  жертвы  москва

Два человека погибли в результате ДТП на Ярославском шоссе. Там столкнулись автомобили ВАЗ и Mazda. Кроме того, тяжелые травмы получили водители двух машин.

В Москве в районе дома № 19 на Ярославском шоссе столкнулись автомобили ВАЗ и Mazda. В результате погибли двое пассажиров жигулей, а водители получили тяжелые травмы, передает "Росбалт".

Пострадавшие госпитализированы. Автомобили получили серьезные повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники столичной Госавтоинспекции.

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