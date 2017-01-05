В результате ДТП на Ярославском шоссе погибли два человека
Два человека погибли в результате ДТП на Ярославском шоссе. Там столкнулись автомобили ВАЗ и Mazda. Кроме того, тяжелые травмы получили водители двух машин.
В Москве в районе дома № 19 на Ярославском шоссе столкнулись автомобили ВАЗ и Mazda. В результате погибли двое пассажиров жигулей, а водители получили тяжелые травмы, передает "Росбалт".
Пострадавшие госпитализированы. Автомобили получили серьезные повреждения.
На месте происшествия работают сотрудники столичной Госавтоинспекции.