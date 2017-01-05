В результате ДТП на Ярославском шоссе погибли два человека

Последствия ДТП с участием двух автомобилей на Ярославском шоссе

Последствия ДТП с участием двух автомобилей на Ярославском шоссе

Последствия ДТП с участием двух автомобилей на Ярославском шоссе

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Два человека погибли в результате ДТП на Ярославском шоссе. Там столкнулись автомобили ВАЗ и Mazda. Кроме того, тяжелые травмы получили водители двух машин.