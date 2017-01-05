Доллар впервые с июля 2015 года упал ниже 60 рублей

Теги: Экономика доллар рубль евро

Курс доллара на Московской бирже в четверг снизился до 59,92 рубля. Падение составило 54 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, которые прошли 4 января. Вместе с тем, курс евро упал на 55 копеек - до 62,81 рубля.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 31 июля 2015 года упал ниже 60 рублей – до 59,92 рубля. Как сообщает ТАСС, падение составило 54 копейки.

В свою очередь, курс евро упал на 55 копеек - до 62,81 рубля.

Укрепление российской валюты происходит на фоне роста котировок нефти. В частности, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 года на бирже ICE в Лондоне подорожала по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,34% - до 56,65 доллара за баррель.